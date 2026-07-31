Путин выразил соболезнования родным баскетболиста Ивана Едешко

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким баскетболиста Ивана Едешко, который скончался в возрасте 81 года. Причиной смерти стал инфаркт. В своём послании глава государства отметил, что Едешко посвятил свой талант спорту, с честью представлял страну на мировых турнирах и Олимпийских играх, завоевал десятки наград.

«В этот скорбный час примите мои соболезнования и слова поддержки», — заключил Путин.

Напомним, олимпийский чемпион 1972 года по баскетболу Иван Едешко скончался от инфаркта. Причиной смерти 81-летнего спортсмена стало острое нарушение работы сердца. Он был одним из ключевых игроков легендарной сборной, победившей на Олимпиаде в Мюнхене. За карьеру он выиграл чемпионат мира, дважды становился чемпионом Европы, восемь раз брал золото чемпионата СССР и побеждал в Кубке европейских чемпионов.