Синдром недожитого лета: Нарколог объяснила, почему август — самый пьяный месяц в году

Август традиционно считается временем отпусков, отдыха и последних летних встреч. Однако именно в этот период многие пытаются «по максимуму» прожить уходящее лето, а усилить ощущения им помогает алкоголь. В итоге праздничные поводы постепенно превращаются в опасную привычку, сообщил Life.ru главный врач клиники «АлкоСпас» Марина Алексеева.

В августе многие начинают употреблять алкоголь чаще, чем в начале лета. Причина обычно не только в хорошей погоде, отпусках и встречах с друзьями, а в том, что последний месяц лета создаёт ощущение подходящего к концу отдыха.

«Последний месяц лета создаёт ощущение, что отдых заканчивается, а человек так и не успел полноценно расслабиться, съездить в запланированные места и провести достаточно времени с близкими», — отметила эксперт.

По её словам, у людей возникает желание наверстать упущенное: чаще встречаться с друзьями, ездить на дачу, устраивать вечеринки и всячески провожать уходящее лето. Практически каждое такое событие сопровождается алкоголем. В результате употребление, которое раньше происходило только по выходным, может повторяться несколько раз в неделю.

Такое состояние можно условно назвать синдромом «недожитого лета». Это не медицинский диагноз, а психологическая установка: человеку кажется, что оставшееся время нужно использовать максимально насыщенно. Алкоголь становится способом усилить ощущение праздника и ненадолго отложить возвращение к привычному ритму жизни. Марина Алексеева Врач

Дополнительное напряжение создаёт приближение осени. Заканчиваются отпуска, дети возвращаются к учёбе, увеличивается рабочая нагрузка, становится меньше тёплых и светлых дней. У некоторых людей появляется тревога из-за предстоящих обязанностей и ощущения, что впереди долгий период без отдыха, пояснила доктор.

Алкоголь в такой ситуации используется как быстрый способ переключиться и расслабиться. Однако его эффект кратковременный, отметила Алексеева. После употребления ухудшается качество сна, усиливаются раздражительность, слабость и эмоциональная нестабильность. На следующий день человек чувствует себя ещё более уставшим и может снова захотеть выпить, чтобы снять накопившееся напряжение.

«Опасность августовского употребления заключается в большом количестве социально приемлемых поводов. Последний отпуск, встреча с друзьями, шашлыки, поездка за город или проводы лета не воспринимаются как проблема. Человек продолжает считать, что просто отдыхает, хотя алкоголь уже присутствует в его жизни регулярно», — объяснила специалист.

Насторожить должно желание обязательно включать спиртное в любую встречу или поездку. Также тревожными признаками являются употребление в одиночестве, продолжение застолья на следующий день, увеличение привычной дозы, перенос дел из-за похмелья и раздражение, если отдых предлагают провести без алкоголя.

Врач добавила, что важен не только объём выпитого, но и функция, которую выполняет алкоголь. Если человек использует его для снятия тревоги, улучшения настроения, облегчения сна или ухода от мыслей о предстоящей осени, риск формирования зависимости возрастает.

Чтобы не превратить последние недели лета в череду застолий, необходимо заранее планировать отдых, не связанный с алкоголем. Это могут быть поездки, прогулки, спорт, встречи в первой половине дня и мероприятия, после которых не требуется несколько суток на восстановление.

Если остановиться самостоятельно становится сложно, а употребление продолжается несколько дней подряд, не стоит ждать осени или очередного понедельника.

«Чем раньше человек признаёт, что алкоголь перестал быть частью редкого отдыха и превратился в способ регулировать своё состояние, тем легче остановить развитие зависимости», — заключила нарколог.

Если последний месяц лета вы планируете провести на пляже, то и там следует следить за количеством выпитого алкоголя. По словам дерматолога, спиртное повышает вероятность солнечных ожогов и нарушает работу сразу нескольких механизмов, которые помогают организму не перегреваться.