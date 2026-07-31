Путин провёл рабочую встречу с главой РЖД Олегом Белозёровым

Президент Владимир Путин принял в Кремле руководителя РЖД Олега Белозёрова. Беседа прошла в рабочем формате и была посвящена итогам деятельности компании за первую половину 2026 года. Кадры публикует пресс-служба Кремля.

Встреча Владимира Путина и Олега Белозёрова. Видео © МАКС / Кремль. Новости

Глава холдинга отчитался по ключевым экономическим параметрам. В центре внимания оказались финансовые показатели акционерного общества и динамика восстановления грузооборота.

Отдельно докладчик остановился на вопросах грузовых и пассажирских перевозок. Обсуждались также объёмы экспортной погрузки и общая конъюнктура на транспортном рынке.

Помимо сугубо хозяйственных тем, речь зашла о поддержке участников специальной военной операции. Компания продолжает оказывать всестороннюю помощь военнослужащим.

Затронули на встрече и передовые технологические разработки. Белозёров доложил о ходе реализации инновационного проекта по созданию магистральной квантовой сети — самой защищённой и протяжённой в стране линии связи.

А накануне Владимир Путин провёл встречу с губернатором Московской области Андреем Воробьёвым, в ходе которой обсуждалось развитие социальной сферы региона. Отдельное внимание уделили возведению медицинских учреждений, в частности планам строительства крупного медцентра с современным оборудованием в Балашихе.