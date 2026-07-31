Тело погибшего альпиниста эвакуировали из ущелья в КЧР, это заняло 40 часов
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Спасателям потребовалось 40 часов, чтобы эвакуировать тело туриста из Владимира, погибшего при восхождении на один из пиков Карачаево-Черкессии. Об этом сообщил Mash Gor.
Извлечение тела превратилось в тяжелейшую операцию. Из-за крайне пересечённого рельефа использовать технику не представлялось возможным.
Спасателям пришлось транспортировать погибшего на руках. Работа велась без перерыва, специалисты не останавливались даже в тёмное время суток. Вся эвакуация заняла 40 часов.
Напомним, позавчера стало известно, что в районе пика МИФИ погиб участник зарегистрированной группы альпинистов из семи человек. На место выдвинулись спасатели Карачаево-Черкесского поисково-спасательного отряда имени Дзераева для транспортировки тела из района озера Даут. В операции задействованы 12 специалистов и две единицы техники, обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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