Замглавы МО Польши заявил о падении в стране российской ракеты Х-101

Объектом, упавшим в Польше на канануне, была российская ракета Х-101. Об этом заявил змминистра национальной обороны республики Цезари Томчик. По его словам, принадлежность объекта «можно подтвердить с полной ответственностью». Никаких доказательство предоставлено не было.