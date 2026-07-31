Замглавы МО Польши заявил о падении в стране российской ракеты Х-101
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Объектом, упавшим в Польше на канануне, была российская ракета Х-101. Об этом заявил змминистра национальной обороны республики Цезари Томчик. По его словам, принадлежность объекта «можно подтвердить с полной ответственностью». Никаких доказательство предоставлено не было.
«Я разговаривал с оперативным командующим, <...> это была российская ракета Х-101», — сказал чиновник.
Напомним, мощный взрыв прогремел в поле в Люблинском воеводстве Польши. На месте нашли крупную воронку, позднее стало известно обнаружении обломков. Премьер-министр Дональд Туск сразу обвинил Россию, не предоставив никаких доказательств.
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