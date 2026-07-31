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Регион
31 июля, 11:10

Замглавы МО Польши заявил о падении в стране российской ракеты Х-101

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / mares90

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / mares90

Объектом, упавшим в Польше на канануне, была российская ракета Х-101. Об этом заявил змминистра национальной обороны республики Цезари Томчик. По его словам, принадлежность объекта «можно подтвердить с полной ответственностью». Никаких доказательство предоставлено не было.

«Я разговаривал с оперативным командующим, <...> это была российская ракета Х-101», — сказал чиновник.

Рютте сообщил об активации систем НАТО из-за воздушного объекта в Польше
Рютте сообщил об активации систем НАТО из-за воздушного объекта в Польше

Напомним, мощный взрыв прогремел в поле в Люблинском воеводстве Польши. На месте нашли крупную воронку, позднее стало известно обнаружении обломков. Премьер-министр Дональд Туск сразу обвинил Россию, не предоставив никаких доказательств.

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Матвей Константинов
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