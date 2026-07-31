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Регион
31 июля, 11:08

ВСУ начали минировать камеры GoPro в Днепропетровской области

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Украинские военные начали минировать экшн-камеры GoPro — такая ловушка взрывается, после того как её возьмут в руки. Об этом РИА «Новости» сообщил замполит батальона группировки «Центр» Артём Ильин.

По словам офицера, смертельные ловушки расставляются на позициях в Днепропетровской области. Предположительно, к их изготовлению привлекаются инженерно-сапёрные подразделения противника.

В качестве приманки используются не только камеры, но и другие предметы, способные привлечь внимание. Однако именно GoPro представляют наибольшую угрозу.

Механизм срабатывания максимально примитивен и безотказен. Боец поднимает гаджет, видит загорающийся красный индикатор, после чего мгновенно происходит подрыв. Шансов уцелеть в такой ситуации практически не остаётся.

ВСУ минируют бутылки с водой в прифронтовых районах Запорожской области
ВСУ минируют бутылки с водой в прифронтовых районах Запорожской области

В ходе боёв за Константиновку стало известно, что украинское командование минирует позиции собственных солдат, отрезая им пути к отступлению. Бойцы противника устанавливали растяжки и мины различных типов, чтобы сослуживцы не могли выйти из окружения. Такие «сюрпризы» были оставлены на всех путях отхода из города.

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Юрий Лысенко
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