Вышел из гостиницы с жёлтым пакетом: на Селигере ищут преподавателя МГУ

В Осташковском округе Тверской области разыскивают 77-летнего преподавателя философского факультета МГУ Владимира Кржевова. Его местонахождение неизвестно с 26 июля, следует из ориентировки поискового отряда «ЛизаАлерт».

Кржевов отдыхал вместе с сыном на озере Селигер. Рано утром он вышел из корпуса гостиницы в деревне Новые Ельцы и не вернулся. Этот момент зафиксировала камера видеонаблюдения, сообщает «Комсомольская правда — Тверь». Дальнейший маршрут мужчины установить пока не удалось.

При себе у преподавателя были жёлтый пакет, деревянная трость и солнцезащитные очки. Предполагается, что он мог отправиться к воде. Поиски ведутся в лесу и вдоль береговой линии, к ним подключились волонтёры, кинологи, сотрудники ГИМС, персонал гостиницы и отдыхающие.

Рост Кржевова — около 170 сантиметров, телосложение обычное, волосы тёмные с проседью, глаза карие. Он хромает. В день исчезновения мужчина был одет в голубую кофту, серую футболку, серые шорты и шлёпанцы. По данным поисковиков, ему может требоваться медицинская помощь.

Владимир Кржевов — кандидат философских наук и доцент кафедры социальной философии и философии истории МГУ. Он окончил философский факультет университета в 1977 году, а работает там с 1989-го. Кржевов преподаёт социальную философию и спецкурс, посвящённый собственности, власти и праву в обществах разных исторических типов.

Всех, кто видел преподавателя после 26 июля или располагает сведениями о его местонахождении, просят связаться с поисковым отрядом «ЛизаАлерт» по телефону горячей линии 8 800 700-54-52.