Сын губернатора Свердловской области заключил контракт с клубом канадской WHL

Хоккеист Денис Паслер-младший — сын губернатора Свердловской области Дениса Паслера — продолжит карьеру за океаном. О подписании соглашения с командой «Медисин-Хэт» сообщила пресс-служба клуба Западной хоккейной лиги (WHL).

О продолжительности договора стороны пока не распространяются. Известно лишь, что 18-летний хоккеист закреплён за канадским коллективом. Предыдущий сезон он провёл в Молодёжной хоккейной лиге, защищая цвета тульского АКМ.

В регулярном чемпионате МХЛ игрок принял участие в 49 встречах. За это время ему удалось записать в актив один гол и пять результативных передач.

В розыгрыше Кубка Харламова статистика оказалась плотнее. В шести матчах плей-офф защитник набрал три очка, отличившись одной заброшенной шайбой и дважды ассистировав партнёрам.

WHL, где теперь предстоит выступать Паслеру-младшему, является частью системы Канадской хоккейной лиги. Этот турнир входит в тройку сильнейших юниорских соревнований Северной Америки.

Ранее стало известно, что защитник нижнекамского «Нефтехимика» Тимоти Ловелл погрузился в изучение русского языка и намерен освоить все тонкости местной кухни. 24-летний американец установил на телефон языковые приложения и старается запоминать максимум слов, понимая, что это необходимо для общения с товарищами по команде. Особый интерес у хоккеиста вызвали гастрономические традиции Татарстана — он пообещал лично сравнить национальные блюда с привычной американской едой.