Бахнет прямо в руке: Грелки Ocoopa оказались взрывоопасны, но они до сих пор продаются в РФ

За рубежом отозвали около 1,5 млн электрических грелок для рук Ocoopa из-за риска перегрева аккумуляторов и возгорания. При этом одна из моделей, попавших в программу отзыва, по-прежнему доступна для покупки в российских интернет-магазинах. Об этом сообщает SHOT ПРОВЕРКА.

Речь идёт о модели Ocoopa UT3 Lite, стоимость которой составляет от 2,8 до 3,5 тысячи рублей за комплект. Сообщается, что с начала года в России были приобретены несколько сотен таких устройств. Аккумуляторные грелки способны нагреваться примерно до 52 градусов и пользуются спросом у туристов, рыбаков, любителей кемпинга и альпинистов.

По информации зарубежных регуляторов, причиной массового отзыва стали случаи перегрева и возгорания литий-ионных батарей. Всего зарегистрировано около 1480 обращений, в том числе 15 пожаров и 350 случаев получения ожогов. Кроме того, сообщается, что в феврале после инцидента с одной из таких грелок погиб 83-летний житель США.

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