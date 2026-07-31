Мужчина с ножом проник в здание Минздрава Франции и обыскал 40 кабинетов

В Париже вооружённый ножом мужчина проник в здание министерства здравоохранения Франции, расположенное в VII округе. Об этом сообщила радиостанция RMC. Служба безопасности получила сигнал о злоумышленнике около 06:00 по местному времени — он с ножом для разделки мяса бродил по коридорам ведомства.

По предварительным данным, мужчина попал в учреждение через аварийный выход, который обычно держат закрытым. Он поднялся на второй этаж и в течение нескольких десятков минут обыскал около 40 кабинетов, откуда вынес компьютерное оборудование. При встрече с охраной он угрожал им ножом, затем попытался скрыться, но был задержан полицейским патрулём. При задержании у него изъяли несколько служебных компьютеров, телефонов и инструменты для взлома.

Ранее на юге Франции мигрант с ножом ранил нескольких прохожих. При задержании злоумышленник попытался ударить ножом в шею одного из патрульных.