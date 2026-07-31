Лукашенко: Баловать крестьян нельзя, но за результат им нужно хорошо платить

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что заработная плата является главным стимулом для работников села. Такое мнение он высказал при посещении филиала компании «Савушкин продукт» и хозяйства «Савушкин-Луч», передаёт БелТА.

Глава государства объяснил, почему люди в этом агропромышленном объединении трудятся эффективно. Причина, по его словам, кроется в достойном вознаграждении — сотрудники получают нормальные деньги и мотивированы на отдачу.

Лукашенко назвал своевременность выплат первостепенной задачей для любого руководителя. Он подчеркнул, что заработная плата — это вопрос номер один, и если ставить чёткие задачи, то и средства должны приходить в срок.

Отдельно лидер республики затронул тему партнёрства между переработчиками и поставщиками сырья. В разговоре с гендиректором «Савушкиного продукта» Александром Савчицом он предостерёг от ущемления интересов соседей-аграриев, от которых зависит производство. Руководитель предприятия заверил, что осознаёт общность судьбы с поставщиками.

«Не жалейте крестьянам. Баловать их нельзя, но если они дают результат, им надо платить», — ответил Лукашенко.

Президент подчеркнул, что с уважением относится к частному бизнесу и намерен его поддерживать, однако ждёт отдачи. Он призвал предпринимателей делиться доходами не с государством, а с теми, кто работает рядом и создаёт благосостояние.

Ранее Александр Лукашенко озвучил мнение, что Белоруссии и России придётся ускорить роботизацию аграрного сектора из-за сохраняющейся нехватки рабочих рук. Он отметил, что обе страны испытывают одинаковый дефицит трудовых ресурсов, а рассчитывать на резкий всплеск рождаемости в ближайшей перспективе не приходится.