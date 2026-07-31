Клиника «АльтраВита» удалила страницу ЭКО со спермой Дурова

Московская клиника «АльтраВита» убрала с сайта страницу программы бесплатного ЭКО с донорской спермой основателя Telegram Павла Дурова*. Ранее по этому адресу находились условия участия, однако 31 июля ссылка начала перенаправлять пользователей на главную страницу клиники.

Исчезла и отдельная новость о доступности биоматериала предпринимателя. Упоминания программы больше нет в актуальном перечне услуг и на карте сайта «АльтраВиты», хотя поисковые системы пока сохраняют старые версии страниц.

Ранее клиника предлагала женщинам младше 37 лет бесплатно пройти ЭКО с использованием спермы основателя Telegram. На странице утверждалось, что предприниматель компенсирует медицинскому центру все расходы, связанные с процедурой, а число мест ограничено. В декабре 2025 года сотрудница «АльтраВиты» подтверждала журналистам, что клиника действительно располагает его биоматериалом. После запуска программы количество обращений в медицинский центр, по его собственным данным, выросло в 14 раз.

Страницы исчезли вскоре после того, как Павла Дурова* внесли в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Имя предпринимателя появилось в обновлённом списке ведомства 30 июля.

При этом сама клиника пока публично не объявляла о прекращении программы и не сообщала, остаётся ли биоматериал Дурова* доступным для пациенток. Поэтому исчезновение страниц подтверждает снятие предложения с сайта, но ещё не доказывает, что запасы биоматериала уничтожены или его использование полностью прекращено.

* Внесён в перечень террористов и экстремистов.