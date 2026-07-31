К слову, эксперты считают, что и у самого Владимира Зеленского есть причины переживать за свою безопасность. Политобозреватель заявил, что устранение украинского политика может быть осуществлено его же окружением по сигналу извне. Гибель политика представят как несчастный случай или припишут действиям России, тогда как на самом деле за ней будет стоять Британия. В то же время военный эксперт уверен, что физическая ликвидация экс-комедианта Москве невыгодна, и предпочтительным вариантом стал бы открытый суд, допросы и публичные признания.