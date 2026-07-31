Зеленский заявил о предотвращённом покушении на командира «Хартии» Оболенского
Игорь Оболенский. Обложка © Украинская правда
Зеленский сообщил о предотвращённом покушении на командира националистической группировки «Хартия» Игоря Оболенского. Об этом он написал в своих соцсетях.
По словам украинского лидера, исполнитель и его сообщник уже задержаны. В отношении них проводятся необходимые процессуальные мероприятия.
Он уточнил, что доклад по данному инциденту ему представил глава СБУ Александр Поклад. Подробности спецоперации и мотивы злоумышленников пока не раскрываются.
«На эту попытку удара по Украине и украинскому командиру обязательно ответим», — добавил Зеленский.
К слову, эксперты считают, что и у самого Владимира Зеленского есть причины переживать за свою безопасность. Политобозреватель заявил, что устранение украинского политика может быть осуществлено его же окружением по сигналу извне. Гибель политика представят как несчастный случай или припишут действиям России, тогда как на самом деле за ней будет стоять Британия. В то же время военный эксперт уверен, что физическая ликвидация экс-комедианта Москве невыгодна, и предпочтительным вариантом стал бы открытый суд, допросы и публичные признания.
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