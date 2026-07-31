Устранение Владимира Зеленского может быть организовано его окружением после получения сигнала извне, считает обозреватель «Царьграда» Андрей Ревнивцев. По его версии, гибель украинского политика могут представить как несчастный случай или результат действий России.

«Охранник Зеленского получит команду [на английском языке]. Это запустит операцию «Табакерка», — предположил эксперт.

Он полагает, что Зеленский осознаёт неустойчивость своего положения. С этим обозреватель связывает изменения во внешности чиновника, который выглядит уставшим и постаревшим.

Однако физическое устранение Зеленского не отвечает интересам России, уверен директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов. Более выгодным вариантом он назвал судебный процесс над главой киевского руководства, его допросы и публичные признания.