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31 июля, 12:40

Роспотребнадзор предупредил об опасности воды из московских родников

Обложка © ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Обложка © ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Употребление воды из московских родников может привести к инфекционным заболеваниям. С таким предупреждением выступило столичное управление Роспотребнадзора. В ведомстве пояснили, что качество воды не всегда соответствует санитарно-химическим и микробиологическим показателям и не подходит для питья.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что родники разрешено использовать только при наличии санитарно-эпидемиологического заключения. Среди популярных у москвичей родников — «Лебедь» в парке «Покровское-Стрешнево», источник в Кузьминках, а также родники в Солнцево, Крылатском, Раменках, Ново-Переделкино и Филевском парке.

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Александра Мышляева
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