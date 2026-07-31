Роспотребнадзор предупредил об опасности воды из московских родников

Употребление воды из московских родников может привести к инфекционным заболеваниям. С таким предупреждением выступило столичное управление Роспотребнадзора. В ведомстве пояснили, что качество воды не всегда соответствует санитарно-химическим и микробиологическим показателям и не подходит для питья.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что родники разрешено использовать только при наличии санитарно-эпидемиологического заключения. Среди популярных у москвичей родников — «Лебедь» в парке «Покровское-Стрешнево», источник в Кузьминках, а также родники в Солнцево, Крылатском, Раменках, Ново-Переделкино и Филевском парке.

Ранее в Тюмени из-за массовых жалоб на запах воды жителям начали развозить бесплатную питьевую воду. Власти открыли 28 точек и установили временные колонки. Проблема затронула районы Метелевского водозабора из-за рекордного половодья — в Туру попала органика, уровень кислорода упал, сообщил губернатор Александр Моор.