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Регион
30 июля, 15:29

В Тюмени организовали 28 точек с бесплатной водой после жалоб на запах

Обложка © ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Обложка © ТАСС / Дмитрий Ягодкин

В Тюмени и окрестностях жителям начали развозить бесплатную питьевую воду. Власти организовали 28 точек, где можно получить её из специальных машин-водовозов, а также установили временные колонки. Причина — массовые жалобы на неприятный запах при наборе из кранов.

Губернатор Александр Моор сообщил, что проблема затронула районы, которые питаются от Метелевского водозабора. По его словам, запах появился из-за рекордного половодья, в результате которого в реку Тура попало много органики — естественные процессы очистки не справляются, и содержание кислорода в воде упало.

В северной части города дополнительно смонтировали 15 колонок на магистралях Велижанского водозабора. Ещё несколько точек организовали в районе объездной дороги у Казарово. Вся вода предоставляется бесплатно.

При этом в администрации подчёркивают: качество воды в сети, несмотря на запах, соответствует нормам. Роспотребнадзор и водоканал не нашли в ней вредных для здоровья примесей.

Тюменский губернатор Моор объяснил, почему воняет река Тура
Тюменский губернатор Моор объяснил, почему воняет река Тура

Напомним, в Тюмени из-за мощного паводка водопроводная вода приобрела стойкий болотный запах, и некоторые горожане, решившие искупаться, столкнулись с зудом головы и высыпаниями на теле, хотя в «Росводоканале» утверждают, что вода соответствует норме. Многие жители перешли на бутилированную воду, опасаясь последствий. Коммунальщики заверили, что очистные сооружения работают в усиленном режиме.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Анастасия Никонорова
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