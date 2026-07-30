В Тюмени организовали 28 точек с бесплатной водой после жалоб на запах
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В Тюмени и окрестностях жителям начали развозить бесплатную питьевую воду. Власти организовали 28 точек, где можно получить её из специальных машин-водовозов, а также установили временные колонки. Причина — массовые жалобы на неприятный запах при наборе из кранов.
Губернатор Александр Моор сообщил, что проблема затронула районы, которые питаются от Метелевского водозабора. По его словам, запах появился из-за рекордного половодья, в результате которого в реку Тура попало много органики — естественные процессы очистки не справляются, и содержание кислорода в воде упало.
В северной части города дополнительно смонтировали 15 колонок на магистралях Велижанского водозабора. Ещё несколько точек организовали в районе объездной дороги у Казарово. Вся вода предоставляется бесплатно.
При этом в администрации подчёркивают: качество воды в сети, несмотря на запах, соответствует нормам. Роспотребнадзор и водоканал не нашли в ней вредных для здоровья примесей.
Напомним, в Тюмени из-за мощного паводка водопроводная вода приобрела стойкий болотный запах, и некоторые горожане, решившие искупаться, столкнулись с зудом головы и высыпаниями на теле, хотя в «Росводоканале» утверждают, что вода соответствует норме. Многие жители перешли на бутилированную воду, опасаясь последствий. Коммунальщики заверили, что очистные сооружения работают в усиленном режиме.
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