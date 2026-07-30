В Тюмени организовали 28 точек с бесплатной водой после жалоб на запах

В Тюмени и окрестностях жителям начали развозить бесплатную питьевую воду. Власти организовали 28 точек, где можно получить её из специальных машин-водовозов, а также установили временные колонки. Причина — массовые жалобы на неприятный запах при наборе из кранов.

Губернатор Александр Моор сообщил, что проблема затронула районы, которые питаются от Метелевского водозабора. По его словам, запах появился из-за рекордного половодья, в результате которого в реку Тура попало много органики — естественные процессы очистки не справляются, и содержание кислорода в воде упало.

В северной части города дополнительно смонтировали 15 колонок на магистралях Велижанского водозабора. Ещё несколько точек организовали в районе объездной дороги у Казарово. Вся вода предоставляется бесплатно.

При этом в администрации подчёркивают: качество воды в сети, несмотря на запах, соответствует нормам. Роспотребнадзор и водоканал не нашли в ней вредных для здоровья примесей.