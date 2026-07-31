ВС РФ окружили посёлок Белый Колодезь в Харьковской области после взятия Веровки

Переход Веровки под контроль российских подразделений завершил окружение посёлка Белый Колодезь в Харьковской области. Об этом сообщает телеграм-канал «Северный ветер».

«Освобождение села Веровка не только расширяет полосу безопасности на данном участке фронта, но и завершает окружение Белого Колодезя», — рассказал собеседник агентства.

По утверждению источника, после начала боев за Белый Колодезь украинские военные оборудовали в соседней Веровке эвакуационные пункты и склады с материальными запасами. Также, как утверждается, командование ВСУ неоднократно направляло в этот район подкрепления для удержания населённого пункта.

Ранее Минобороны сообщило, что за прошедшую неделю российские войска установили контроль над 12 населёнными пунктами в Сумской, Харьковской, Донецкой и Днепропетровской областях. Наибольшее число населенных пунктов, как утверждает министерство, заняли подразделения группировки «Центр».