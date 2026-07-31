Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
31 июля, 12:25

ВС РФ окружили посёлок Белый Колодезь в Харьковской области после взятия Веровки

Обложка © ТАСС / Александр Река

Обложка © ТАСС / Александр Река

Переход Веровки под контроль российских подразделений завершил окружение посёлка Белый Колодезь в Харьковской области. Об этом сообщает телеграм-канал «Северный ветер».

«Освобождение села Веровка не только расширяет полосу безопасности на данном участке фронта, но и завершает окружение Белого Колодезя», — рассказал собеседник агентства.

По утверждению источника, после начала боев за Белый Колодезь украинские военные оборудовали в соседней Веровке эвакуационные пункты и склады с материальными запасами. Также, как утверждается, командование ВСУ неоднократно направляло в этот район подкрепления для удержания населённого пункта.

ВС РФ освободили Веровку в Харьковской области и Стенки в ДНР
ВС РФ освободили Веровку в Харьковской области и Стенки в ДНР

Ранее Минобороны сообщило, что за прошедшую неделю российские войска установили контроль над 12 населёнными пунктами в Сумской, Харьковской, Донецкой и Днепропетровской областях. Наибольшее число населенных пунктов, как утверждает министерство, заняли подразделения группировки «Центр».

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • ВСУ
  • Украина
  • Минобороны РФ
  • Армия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar