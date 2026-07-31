Министерство обороны России подвело итоги наступательных действий за прошедшую неделю. Военнослужащие ВС РФ установили контроль в общей сложности над двенадцатью населёнными пунктами в четырёх регионах, говорится в официальной сводке ведомства.

На северном направлении под управление группировки «Север» перешли Новая Сечь, Могрица, Малая Слободка в Сумской области, а также Юрченково и Веровка в Харьковской области.

На донецком участке успешно работали несколько армейских объединений. Подразделения «Южной» группировки взяли Стенки, а «Центр» за неделю освободил сразу пять пунктов: Шевченко, Торское, Красный Кут, Светлое и Красноярское.

На восточном фланге группировка «Восток» закрепилась в Коммунаровке Днепропетровской области. Таким образом, за семь дней зона контроля российских сил расширилась одновременно на нескольких оперативных направлениях.

«На прошедшей неделе подразделения группировки войск «Центр» освободили населённые пункты Шевченко, Торское, Красный Кут, Светлое и Красноярское Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении.

Ранее министерство обороны РФ сообщило, что вечером 30 июля российские войска нанесли удары высокоточным оружием и беспилотниками по портовой инфраструктуре Украины, поразив объекты, обслуживающие ВСУ, включая береговые мощности и морской транспорт. В одесском порту были серьёзно повреждены резервуары с горюче-смазочными материалами для украинской армии.