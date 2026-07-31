Аэропорт Антальи с августа запретит таблички для встречи организованных туристов

В аэропорту Антальи с августа запрещают использование табличек с названиями и логотипами для встречи организованных туристов. Об этом предупредила Ассоциация туроператоров России.

С полуночи 31 июля пассажиров начнут распределять по специальным стойкам, маркированным буквами латинского алфавита. Привычные опознавательные знаки встречающей стороны полностью уходят в прошлое.

В зоне прилёта уже смонтировали 13 прозрачных блоков из оргстекла, обозначенных литерами от A до M. Туроператоров и принимающие компании разбили на группы, закрепив за каждой стойкой по девять организаций.

Схема работы предельно проста. Путешественнику заранее сообщают нужную букву, после чего он находит свою фамилию на информационном табло нужного блока, куда помещают до 54 имён. Дождавшись представителя, клиент отправляется к трансферу.

Контроль за порядком будет строгим. Ответственность за каждую точку несут прикреплённые к ней агентства, которые обязаны не допускать к стойкам посторонних встречающих.

За соблюдением регламента проследят полицейские и инспекторы Ассоциации туристических агентств Турции. При фиксации нарушений администрация воздушной гавани вправе применить санкции к провинившейся стойке.

Тем временем масштабные лесные пожары подступили вплотную к отелям в турецких провинциях Анталья, Мугла и Кемер. Российские туристы рассказывают о густом смоге в районе Аксу, где сосредоточены известные пятизвёздочные гостиницы Trendy Lara, Royal Holiday Palace, Swandor Hotels & Resorts Topkapi Palace, Aska Lara Resort & Spa и Kremlin Palace.