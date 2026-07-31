В Воронеже возбудили дело об осквернении мурала с военными

В Воронеже возбуждено уголовное дело по факту осквернения мурала с изображением военнослужащих. Инцидент произошёл в ночь с 27 на 28 июля на площади Ленина, на доме № 9. Неустановленный злоумышленник нанёс красной краской надписи, включая аббревиатуры организаций, запрещённых на территории России.

Следственные органы по требованию прокурора Воронежской области Сергея Филипенко возбудили дело по ч. 3 ст. 354.1 УК РФ (осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества, совершённые публично). Максимальное наказание по этой статье — до трёх лет лишения свободы. Прокуратура взяла ход расследования на контроль.

Ранее суд избрал меры пресечения мужчине и женщине, которые осквернили Вечный огонь в Реутове. Как сообщили в пресс-службе инстанции, мужчине ограничили свободу определёнными запретами, а его сожительницу отправили под домашний арест.