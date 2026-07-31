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31 июля, 13:11

В Пензенской области ликвидировали открытое горение склада после атаки БПЛА

Обложка © ТАСС / Виталий Тимкив

Обложка © ТАСС / Виталий Тимкив

В Пензенской области ликвидировали открытое горение на складе Wildberries, который загорелся после атаки беспилотников. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко в своём телеграм-канале.

Пожар тушили более 100 человек и 50 единиц спецтехники, задействованы были также два пожарных поезда и авиация МЧС. Губернатор уточнил, что открытое горение полностью потушено, сейчас продолжается проливка и разбор конструкций.

Власти Пензенской области опровергли фейки об атаке БПЛА
Власти Пензенской области опровергли фейки об атаке БПЛА

Ранее губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил, что пожар в логистическом центре Wildberries после атаки БПЛА удалось взять под контроль. Вертолёт МЧС сбрасывал воду на огонь, что ускорило тушение. Четверо пострадавших получают помощь. СК завёл дело о теракте.

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Александра Мышляева
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