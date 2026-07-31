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Регион
31 июля, 13:11

Предприниматель Виктор Бут заявил о надежде Путина на здравомыслие элит Запада

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Часть западных элит всё ещё может выступить за переговоры по украинскому конфликту, поскольку не заинтересована в потере капиталов и ослаблении собственных государств, заявил предприниматель Виктор Бут в интервью RT.

По его словам, президент России Владимир Путин рассчитывает, что в европейских столицах возобладает прагматичный подход и их представители согласятся на диалог до того, как ситуация станет необратимой.

Ведущий Рик Санчес, комментируя позицию российского лидера, отметил его значительную сдержанность.

Трагедии могло не быть, если бы Киев услышал Путина в 2013-м, заявил Медведчук
Трагедии могло не быть, если бы Киев услышал Путина в 2013-м, заявил Медведчук

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия не закрывается от мира. Контакты с дружественными государствами остаются приоритетом для Москвы.

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Борис Эльфанд
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