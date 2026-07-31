Часть западных элит всё ещё может выступить за переговоры по украинскому конфликту, поскольку не заинтересована в потере капиталов и ослаблении собственных государств, заявил предприниматель Виктор Бут в интервью RT.

По его словам, президент России Владимир Путин рассчитывает, что в европейских столицах возобладает прагматичный подход и их представители согласятся на диалог до того, как ситуация станет необратимой.

Ведущий Рик Санчес, комментируя позицию российского лидера, отметил его значительную сдержанность.

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия не закрывается от мира. Контакты с дружественными государствами остаются приоритетом для Москвы.