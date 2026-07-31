Два подростка столкнулись на парапланах в Ставропольском крае

После столкновения двух несовершеннолетних участников соревнований по парапланеризму в Ставропольском крае возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России в «Максе».

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлёкшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека) и п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшее по неосторожности причинение тяжкого вреда)», — говорится в сообщении.

По данным следствия, инцидент произошел 30 июля в районе горы Джуца возле села Юца Предгорного района. Во время выполнения полётных нормативов и набора высоты два подростка, участвовавшие в соревнованиях, столкнулись в воздухе, после чего упали на склон горы.

Оба пострадавших получили травмы различной степени тяжести. Их доставили в медицинское учреждение, где им оказывается необходимая помощь. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее Life.ru рассказывал, как в Ямало-Ненецком автономном округе параплан с людьми упал на высоковольтные провода над дорогой и завис там. Позже выяснилось, что в ходе полёта у аппарата отказал двигатель, из-за чего парапланеристы устремились к земле.