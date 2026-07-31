В Павлограде прогремели взрывы на фоне работы воздушной тревоги

В Павлограде под Днепропетровском прогремели взрывы, пишут украинские СМИ. В городе работает сирена воздушной тревоги.

«В Павлограде раздались взрывы», — говорится в публикации.

Ранее в Киеве объявляли воздушную тревогу. Также сирена работала в Харьковской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Днепропетровской и Николаевской областях.