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31 июля, 13:50

В Павлограде прогремели взрывы на фоне работы воздушной тревоги

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Russ Heinl

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Russ Heinl

В Павлограде под Днепропетровском прогремели взрывы, пишут украинские СМИ. В городе работает сирена воздушной тревоги.

«В Павлограде раздались взрывы», — говорится в публикации.

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Ранее в Киеве объявляли воздушную тревогу. Также сирена работала в Харьковской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Днепропетровской и Николаевской областях.

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Матвей Константинов
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