Гражданина Турции задержали по подозрению в убийстве россиянки в Белграде

В пригороде Белграда Падинска Скела несколько человек задержали по подозрению в убийстве россиянки, тело которой нашли в чемодане. Об этом сообщает Telegraf.rs.

Среди задержанных, как утверждается, находится гражданин Турции.

Напомним, тело россиянки Людмилы обнаружили в одном из каналов района. На место прибыли сотрудники полиции и криминалисты, которые провели осмотр территории и начали устанавливать обстоятельства произошедшего. Труп направили в Институт судебной медицины. После проведения вскрытия специалисты должны установить точную причину смерти и официально подтвердить личность погибшей.

27-летняя девушка пропала несколько дней назад. Она собиралась посетить ночной клуб и в 11 вечера последний общалась с родными. Больше информации о её передвижениях не было.