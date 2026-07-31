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31 июля, 13:51

Гражданина Турции задержали по подозрению в убийстве россиянки в Белграде

Убитая в Турции россиянка. Обложка © Telegram / SHOT

Убитая в Турции россиянка. Обложка © Telegram / SHOT

В пригороде Белграда Падинска Скела несколько человек задержали по подозрению в убийстве россиянки, тело которой нашли в чемодане. Об этом сообщает Telegraf.rs.

Среди задержанных, как утверждается, находится гражданин Турции.

Напомним, тело россиянки Людмилы обнаружили в одном из каналов района. На место прибыли сотрудники полиции и криминалисты, которые провели осмотр территории и начали устанавливать обстоятельства произошедшего. Труп направили в Институт судебной медицины. После проведения вскрытия специалисты должны установить точную причину смерти и официально подтвердить личность погибшей.

27-летняя девушка пропала несколько дней назад. Она собиралась посетить ночной клуб и в 11 вечера последний общалась с родными. Больше информации о её передвижениях не было.

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Никита Никонов
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