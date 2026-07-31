Второе заседание по делу Лерчек продлилось почти 8 часов

В Москве завершилось второе судебное заседание по резонансному делу блогерши Валерии Чекалиной (известной как Лерчек). На этот раз слушания длились почти восемь часов — днём ранее процесс занял более шести часов, отмечает присутствовавший в зале корреспондент Life.ru

Второе заседание по делу Лерчек длилось почти 8 часов. Видео © Life.ru

Фигуранты дела, как и накануне, отказались от комментариев для прессы, не раскрывая деталей процесса и не отвечая на вопросы о самочувствии обвиняемой. По данным СМИ, прокурор запросил для Чекалиной шесть лет лишения свободы условно, а также денежное взыскание в размере свыше 1,2 миллиарда рублей.

По данным следствия, в период с сентября 2021 по февраль 2022 года блогер Лерчек (Чекалина), её экс-супруг Артём Чекалин и бизнес-партнёр Роман Вишняк вывели за границу свыше 250 млн рублей, заработанных на фитнес-марафонах. Средства перечислялись нерезидентам по подложным документам. Артём Чекалин уже приговорён к 7 годам колонии, Вишняк — к 2,5.

Процесс по делу Лерчек, не признающей вину, ранее приостанавливался из-за её болезни, но к концу июля был возобновлён: врачи не нашли препятствий для её участия в заседаниях. В конце февраля 2026 года, вскоре после рождения четвёртого ребёнка, у Чекалиной диагностировали рак желудка IV стадии с метастазами в лёгкие, кости черепа и другие органы. В связи с тяжёлым состоянием суд отпустил её из-под домашнего ареста на лечение в НМИЦ онкологии им. Блохина. Блогер перенесла операцию на позвоночнике, курсы химиотерапии и облучение. Несмотря на критический прогноз, она заявляет, что намерена бороться. В середине июля Лерчек завершила курс химиотерапии.