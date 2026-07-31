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31 июля, 14:01

Второе заседание по делу Лерчек продлилось почти 8 часов

В Москве завершилось второе судебное заседание по резонансному делу блогерши Валерии Чекалиной (известной как Лерчек). На этот раз слушания длились почти восемь часов — днём ранее процесс занял более шести часов, отмечает присутствовавший в зале корреспондент Life.ru

Второе заседание по делу Лерчек длилось почти 8 часов. Видео © Life.ru

Фигуранты дела, как и накануне, отказались от комментариев для прессы, не раскрывая деталей процесса и не отвечая на вопросы о самочувствии обвиняемой. По данным СМИ, прокурор запросил для Чекалиной шесть лет лишения свободы условно, а также денежное взыскание в размере свыше 1,2 миллиарда рублей.

Лерчек отказалась отвечать на вопросы журналистов перед новым заседанием суда по её делу
Лерчек отказалась отвечать на вопросы журналистов перед новым заседанием суда по её делу

По данным следствия, в период с сентября 2021 по февраль 2022 года блогер Лерчек (Чекалина), её экс-супруг Артём Чекалин и бизнес-партнёр Роман Вишняк вывели за границу свыше 250 млн рублей, заработанных на фитнес-марафонах. Средства перечислялись нерезидентам по подложным документам. Артём Чекалин уже приговорён к 7 годам колонии, Вишняк — к 2,5.

Процесс по делу Лерчек, не признающей вину, ранее приостанавливался из-за её болезни, но к концу июля был возобновлён: врачи не нашли препятствий для её участия в заседаниях. В конце февраля 2026 года, вскоре после рождения четвёртого ребёнка, у Чекалиной диагностировали рак желудка IV стадии с метастазами в лёгкие, кости черепа и другие органы. В связи с тяжёлым состоянием суд отпустил её из-под домашнего ареста на лечение в НМИЦ онкологии им. Блохина. Блогер перенесла операцию на позвоночнике, курсы химиотерапии и облучение. Несмотря на критический прогноз, она заявляет, что намерена бороться. В середине июля Лерчек завершила курс химиотерапии.

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Луис Сквиччиарини и Валерия Чекалина. Обложка © Life.ru

Анастасия Никонорова
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