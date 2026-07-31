«Это 11 лет моей практики»: Российская художница уличила французский бренд в краже идеи для сумок с плесенью

Совершенно случайно вижу пост у вот этой вот дизайнера, которая, я так понимаю, работает в AI. И она это представила типа как концепт для бренда «Коперни», типа их сумка зарощена плесенью. Я смотрю, приближаю и понимаю, что там моя работа, которую я делала не для «Коперни», а просто это вообще из моего портфолио работа. И получается, она дала промпт для AI, даже не сказав ему изменить цвета, композицию, формы. И по сути, это просто моя работа вставлена.