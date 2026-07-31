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31 июля, 14:38

«Это 11 лет моей практики»: Российская художница уличила французский бренд в краже идеи для сумок с плесенью

Российская художница уличила бренд Coperni в краже концепта для сумок с плесенью

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / dashaplesen

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / dashaplesen

Российская художница Даша Плесень обвинила французский модный бренд Coperni в использовании её биологических работ без разрешения. Она обнаружила свои фотографии в концепте сумки, который распространялся без указания её авторства. По словам Даши, год назад представители бренда обращались к ней с предложением создать платье из плесени, но переговоры прекратились после того, как она сообщила, что живёт в России.

Cумка Coperni / Работа российской художницы. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / complexstyle / dashaplesen

Cумка Coperni / Работа российской художницы. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / complexstyle / dashaplesen

Совершенно случайно вижу пост у вот этой вот дизайнера, которая, я так понимаю, работает в AI. И она это представила типа как концепт для бренда «Коперни», типа их сумка зарощена плесенью. Я смотрю, приближаю и понимаю, что там моя работа, которую я делала не для «Коперни», а просто это вообще из моего портфолио работа. И получается, она дала промпт для AI, даже не сказав ему изменить цвета, композицию, формы. И по сути, это просто моя работа вставлена.

Даша Плесень

Художница

Совершенно случайно вижу пост у вот этой вот дизайнера, которая, я так понимаю, работает в AI. И она это представила типа как концепт для бренда «Коперни», типа их сумка зарощена плесенью. Я смотрю, приближаю и понимаю, что там моя работа, которую я делала не для «Коперни», а просто это вообще из моего портфолио работа. И получается, она дала промпт для AI, даже не сказав ему изменить цвета, композицию, формы. И по сути, это просто моя работа вставлена.
Совершенно случайно вижу пост у вот этой вот дизайнера, которая, я так понимаю, работает в AI. И она это представила типа как концепт для бренда «Коперни», типа их сумка зарощена плесенью. Я смотрю, приближаю и понимаю, что там моя работа, которую я делала не для «Коперни», а просто это вообще из моего портфолио работа. И получается, она дала промпт для AI, даже не сказав ему изменить цвета, композицию, формы. И по сути, это просто моя работа вставлена.

Художница рассказала, что увидела свой коллаж в AI-концепте Coperni случайно. Изображения были почти без изменений встроены в сгенерированную картинку. После этого работу начали репостить зарубежные паблики, не указывая авторства, а часть аудитории восприняла её как реальный продукт бренда.

«Это 11 лет моей практики художественной. Это всё живое, органическое. Это воняет, развивается и разрастается», — сказала Даша в беседе с Life.ru.

«Споры об искусстве»: Как Даша Плесень создаёт картины на стыке красоты и отвращения, зарабатывая по 800 тысяч с каждой
«Споры об искусстве»: Как Даша Плесень создаёт картины на стыке красоты и отвращения, зарабатывая по 800 тысяч с каждой

Креативный директор Coperni заявил, что не в курсе ситуации, но авторство художницы так и не отметил.

Ранее Life.ru писал о другом скандале с авторскими правами. Арбитражный суд Москвы взыскал с творческого объединения DOMA (принадлежит рэперу Гуфу) 440 тысяч рублей за незаконное использование 11 песен.

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Елизавета Студеникина
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