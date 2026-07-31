В Заводском районе Саратова произошло обрушение в многоквартирном доме, признанном аварийным. Инцидент случился днём 31 июля в здании №3 по улице Крымской.

В Саратове обрушилась часть подъезда в аварийном доме. Видео © Прокуратура Саратовской области

В нежилых подъездах №5 и №6 обрушилась кирпичная кладка. По данным мэрии, жильцы этих секций ранее были переселены, поэтому на момент происшествия в здании никто не находился. К счастью, жертв и пострадавших нет, подтвердил градоначальник Игорь Молчанов.

На месте работают спасатели и пожарные расчёты, выставляется ограждение опасной зоны. Прокурор Заводского района Артем Мурзаков выехал на место для координации действий и проведения проверки. Это не первый случай в этом здании: аналогичное разрушение фиксировали в октябре 2025 года.

«Ситуация находится на постоянном контроле администрации Заводского района и профильных городских служб», — отметил глава города.

Обстоятельства произошедшего выясняются, специалистам предстоит установить точную причину обрушения. Власти обещают провести детальное обследование оставшихся конструкций, чтобы предотвратить дальнейшие разрушения.

Ранее в Москве на улице Багрицкого бетонная плита обрушилась на двух 25-летних рабочих, в результате чего оба получили тяжёлые травмы и были госпитализированы. Рахматула Т. с ушибом мозга, переломами позвоночника и плеча попал в Боткинскую больницу, а Хасан Х. с переломами таза, бедра, позвоночника и повреждениями ЖКТ — в ГКБ № 67.