Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
31 июля, 14:07

Москвичей предупредили о приближении северного антициклона

Синоптик Голубев: Жара покинет Москву 3 августа из-за северного антициклона

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Жара в Москве начнёт отступать в понедельник, 3 августа, сообщил начальник краткосрочных прогнозов Гидрометцентра России Александр Голубев. По его словам, из-за северного антициклона температура в городе снизится на 3–5 градусов.

Днём воздух прогреется до плюс 20–24 градусов, что соответствует климатической норме начала августа. Резкого похолодания в столице не ожидается.

Выходные 1–2 августа могут стать завершением массового купального сезона — вода прогреется до плюс 18–23 градусов. В дальнейшем август преимущественно не будет жарким, цитирует эксперта «Москва 24».

Синдром недожитого лета: Нарколог объяснила, почему август — самый пьяный месяц в году
Синдром недожитого лета: Нарколог объяснила, почему август — самый пьяный месяц в году

К слову, август — месяц контрастов: в одних регионах антициклоны держат жару неделями, в других — циклоны приносят резкие похолодания и ливни. Прогноз погоды на август 2026 года читайте на Life.ru.

Важнейшие новости о социальных проектах, традициях и повседневной жизни — в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • Погода
  • Общество
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar