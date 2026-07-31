Москвичей предупредили о приближении северного антициклона

Жара в Москве начнёт отступать в понедельник, 3 августа, сообщил начальник краткосрочных прогнозов Гидрометцентра России Александр Голубев. По его словам, из-за северного антициклона температура в городе снизится на 3–5 градусов.

Днём воздух прогреется до плюс 20–24 градусов, что соответствует климатической норме начала августа. Резкого похолодания в столице не ожидается.

Выходные 1–2 августа могут стать завершением массового купального сезона — вода прогреется до плюс 18–23 градусов. В дальнейшем август преимущественно не будет жарким, цитирует эксперта «Москва 24».

К слову, август — месяц контрастов: в одних регионах антициклоны держат жару неделями, в других — циклоны приносят резкие похолодания и ливни. Прогноз погоды на август 2026 года читайте на Life.ru.