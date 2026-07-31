Киевское «Динамо» вылетело из Лиги Европы после скандала с флагом России

Киевское «Динамо» не сумело преодолеть квалификационный барьер Лиги Европы, уступив греческому ПАОКу. Поражению команды во встречном матче предшествовал скандал с флагом Российской Федерации.

Во время первого матча болельщики греческого клуба вывесили на трибунах российский триколор. Это вызвало крайне болезненную реакцию со стороны руководства украинского коллектива. Опасаясь провокаций, киевские функционеры рекомендовали своим фанатам воздержаться от поездки на ответную встречу в Грецию. В итоге команда осталась без всякой поддержки на выезде.

Лишённый подпитки с трибун, «Динамо» безыдейно уступил со счётом 0:2. Этот результат отправил клуб рангом ниже — в Лигу конференций.

Напомним, киевский «Динамо» обратился в УЕФА после появления российского триколора на матче Лиги Европы против греческого ПАОКа. Встреча прошла 23 июля в польском Люблине и завершилась поражением украинской команды со счётом 2:3. Руководство клуба назвало случившееся откровенной провокацией, выпадом в адрес команды и всей страны, и потребовало от функционеров принципиальной оценки, сопоставимой с реакцией на проявления расизма и ксенофобии.