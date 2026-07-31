Владимир Зеленский был вынужден констатировать крайне тяжёлое положение украинской армии на линии боевого соприкосновения. Соответствующее заявление он сделал по итогам заседания ставки с участием нового главкома ВСУ Михаила Драпатого.

Киевский лидер охарактеризовал фронтовую обстановку как предельно жёсткую. Он пообещал изыскивать возможности для наращивания всех программ поддержки собственных подразделений, пытаясь хоть как-то переломить неблагоприятную для него тенденцию.

Помимо Драпатого, в совещании участвовал ряд других военных и политических деятелей. С ними обсуждались так называемые логистические вызовы, вызванные прекращением захода иностранных судов в украинские гавани.

Особую тревогу на Банковой вызывают несколько ключевых направлений. Зеленский выделил район Константиновки и Славянска, а также запорожский участок фронта, где позиции ВСУ продолжают испытывать сильнейшее давление.

К слову, сегодня Владимир Зеленский отличился сильным заявлениям о потерях украинской армии. По его словам, за весь период конфликта Незалежная потеряла 50 тысяч бойцов убитыми. Мало того, что в такое число невозможно поверить, оно ещё и на пять тысяч меньше потерь, озвученных Зеленским в феврале этого года.