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31 июля, 14:27

Зеленский признал коллапс логистики и кошмарную для ВСУ ситуацию на фронте

Зеленский пожаловался на тяжёлое положение ВСУ на фронте

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / UkrPictures

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / UkrPictures

Владимир Зеленский был вынужден констатировать крайне тяжёлое положение украинской армии на линии боевого соприкосновения. Соответствующее заявление он сделал по итогам заседания ставки с участием нового главкома ВСУ Михаила Драпатого.

Киевский лидер охарактеризовал фронтовую обстановку как предельно жёсткую. Он пообещал изыскивать возможности для наращивания всех программ поддержки собственных подразделений, пытаясь хоть как-то переломить неблагоприятную для него тенденцию.

Помимо Драпатого, в совещании участвовал ряд других военных и политических деятелей. С ними обсуждались так называемые логистические вызовы, вызванные прекращением захода иностранных судов в украинские гавани.

Особую тревогу на Банковой вызывают несколько ключевых направлений. Зеленский выделил район Константиновки и Славянска, а также запорожский участок фронта, где позиции ВСУ продолжают испытывать сильнейшее давление.

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К слову, сегодня Владимир Зеленский отличился сильным заявлениям о потерях украинской армии. По его словам, за весь период конфликта Незалежная потеряла 50 тысяч бойцов убитыми. Мало того, что в такое число невозможно поверить, оно ещё и на пять тысяч меньше потерь, озвученных Зеленским в феврале этого года.

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Юрий Лысенко
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