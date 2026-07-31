Парализованный китаец за двое суток собрал инвалидную коляску на «мысленной» тяге

Житель китайского Шэньчжэня разработал прототип инвалидной коляски, которой можно управлять с помощью мыслей, а также создал мобильное приложение и ряд устройств для реабилитации людей с ограниченной подвижностью. Об этом сообщает газета South China Morning Post.

Толчком к созданию технологии стала личная трагедия 33-летнего Ван Нина. После нескольких сложных операций на позвоночнике он оказался полностью парализован и мог двигать только глазами. Именно этот опыт подтолкнул его к поиску решений, способных облегчить жизнь людям с тяжёлыми нарушениями двигательных функций.

«Житель юго-восточного Китая превратил свой опыт паралича в источник вдохновения, создав прототип инвалидной коляски, управляемой силой мысли, всего за 48 часов во время технологического конкурса», — говорится в сообщении.

Помимо самой коляски, разработчик занимается созданием цифровых сервисов и специальных инструментов, которые помогают пользователям быстрее проходить реабилитацию и получать больше самостоятельности в повседневной жизни.

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