Парализованный китаец за двое суток собрал инвалидную коляску на «мысленной» тяге
SCMP: Житель Китая создал инвалидную коляску, управляемую мыслями
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT
Житель китайского Шэньчжэня разработал прототип инвалидной коляски, которой можно управлять с помощью мыслей, а также создал мобильное приложение и ряд устройств для реабилитации людей с ограниченной подвижностью. Об этом сообщает газета South China Morning Post.
Толчком к созданию технологии стала личная трагедия 33-летнего Ван Нина. После нескольких сложных операций на позвоночнике он оказался полностью парализован и мог двигать только глазами. Именно этот опыт подтолкнул его к поиску решений, способных облегчить жизнь людям с тяжёлыми нарушениями двигательных функций.
«Житель юго-восточного Китая превратил свой опыт паралича в источник вдохновения, создав прототип инвалидной коляски, управляемой силой мысли, всего за 48 часов во время технологического конкурса», — говорится в сообщении.
Помимо самой коляски, разработчик занимается созданием цифровых сервисов и специальных инструментов, которые помогают пользователям быстрее проходить реабилитацию и получать больше самостоятельности в повседневной жизни.
Ранее Life.ru рассказывал, что китайские и американские ученые разработали робота-паука для спасения людей на воде. Аппарат, вдохновленный пауками-рыболовами, способен самостоятельно обнаруживать, сопровождать и извлекать пострадавших, а в будущем его планируют испытать в открытых водоёмах.
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