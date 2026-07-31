Огромный столб чёрного дыма поднялся над Павлоградом после взрыва

В Павлограде Днепропетровской области разгорелся крупный пожар после ударов Российской армии. В Сети распространяются видеозаписи с места происшествия.

Пожар на месте взрыва в Павлограде. Видео © Днепропетровский меридиан

Огромные клубы густого чёрного дыма исходят из места прилёта и поднимаются выше любых построек, расположенных неподалёку. Стоит отметить, что объект расположен подозрительно близко к жилым домам.

Ранее Life.ru рассказывал, что в городе Павлограде Днепропетровской области раздалась целая серия взрывов. В городе была включена сирена воздушной тревоги, призывающая жителей укрыться в безопасном месте.