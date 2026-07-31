Огромный столб чёрного дыма поднялся над Павлоградом после взрыва
Появилось видео пожара в Павлограде после удара ВС РФ
Обложка © Днепропетровский меридиан
В Павлограде Днепропетровской области разгорелся крупный пожар после ударов Российской армии. В Сети распространяются видеозаписи с места происшествия.
Пожар на месте взрыва в Павлограде. Видео © Днепропетровский меридиан
Огромные клубы густого чёрного дыма исходят из места прилёта и поднимаются выше любых построек, расположенных неподалёку. Стоит отметить, что объект расположен подозрительно близко к жилым домам.
Ранее Life.ru рассказывал, что в городе Павлограде Днепропетровской области раздалась целая серия взрывов. В городе была включена сирена воздушной тревоги, призывающая жителей укрыться в безопасном месте.
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