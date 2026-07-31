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31 июля, 14:46

Огромный столб чёрного дыма поднялся над Павлоградом после взрыва

Появилось видео пожара в Павлограде после удара ВС РФ

Обложка © Днепропетровский меридиан

Обложка © Днепропетровский меридиан

В Павлограде Днепропетровской области разгорелся крупный пожар после ударов Российской армии. В Сети распространяются видеозаписи с места происшествия.

Пожар на месте взрыва в Павлограде. Видео © Днепропетровский меридиан

Огромные клубы густого чёрного дыма исходят из места прилёта и поднимаются выше любых построек, расположенных неподалёку. Стоит отметить, что объект расположен подозрительно близко к жилым домам.

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Ранее Life.ru рассказывал, что в городе Павлограде Днепропетровской области раздалась целая серия взрывов. В городе была включена сирена воздушной тревоги, призывающая жителей укрыться в безопасном месте.

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