Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
31 июля, 16:00

Кусок проволоки, пучок ниток и 10 резинок: Сфинкс Сафи установила рекорд по количеству съеденных предметов

Московские ветеринары достали из желудка сфинкса Сафи проволоку, нитки и резинки

Сфинкс Сафи. Обложка © Telegram / Моя Ветклиника

Сфинкс Сафи. Обложка © Telegram / Моя Ветклиника

Трёхлетнюю кошку породы сфинкс привезли в Тушинскую ветклинику Москвы с жалобами на рвоту и отказ от еды. На УЗИ врач обнаружила в желудке и кишечнике животного инородное тело. Тогда медики ещё не знали, что кошка станет рекордсменкой.

Найденное в желудке сфинска Сафи. Фото © Telegram / Моя Ветклиника

Найденное в желудке сфинска Сафи. Фото © Telegram / Моя Ветклиника

Хирург провёл операцию — гастротомию и энтеротомию. Из желудка и кишечника Сафи извлекли 10 резинок для волос, фрагмент проволоки в изоляции и целый пучок ниток. В клинике отметили, что это рекорд года по числу съеденных предметов.

Сейчас Сафи восстанавливается после операции и проходит амбулаторное лечение. Владельцам кошек напомнили, что необходимо убирать мелкие предметы, резинки и нитки — они могут быть смертельно опасны для питомцев.

Владельцев кошек и собак предупредили об опасности мисок с «вечным кормом»
Владельцев кошек и собак предупредили об опасности мисок с «вечным кормом»

Ранее в Петербурге пёс по кличке Купа случайно съел закладку с марихуаной во время ночной прогулки. Хозяйка спустила его с поводка в жилом комплексе «Царская столица», и он нашёл наркотик.

Важнейшие новости о социальных проектах, традициях и повседневной жизни — в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Афонина
  • Новости
  • Животные
  • Происшествия
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar