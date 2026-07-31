Кусок проволоки, пучок ниток и 10 резинок: Сфинкс Сафи установила рекорд по количеству съеденных предметов
Московские ветеринары достали из желудка сфинкса Сафи проволоку, нитки и резинки
Сфинкс Сафи. Обложка © Telegram / Моя Ветклиника
Трёхлетнюю кошку породы сфинкс привезли в Тушинскую ветклинику Москвы с жалобами на рвоту и отказ от еды. На УЗИ врач обнаружила в желудке и кишечнике животного инородное тело. Тогда медики ещё не знали, что кошка станет рекордсменкой.
Найденное в желудке сфинска Сафи. Фото © Telegram / Моя Ветклиника
Хирург провёл операцию — гастротомию и энтеротомию. Из желудка и кишечника Сафи извлекли 10 резинок для волос, фрагмент проволоки в изоляции и целый пучок ниток. В клинике отметили, что это рекорд года по числу съеденных предметов.
Сейчас Сафи восстанавливается после операции и проходит амбулаторное лечение. Владельцам кошек напомнили, что необходимо убирать мелкие предметы, резинки и нитки — они могут быть смертельно опасны для питомцев.
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