Кусок проволоки, пучок ниток и 10 резинок: Сфинкс Сафи установила рекорд по количеству съеденных предметов

Трёхлетнюю кошку породы сфинкс привезли в Тушинскую ветклинику Москвы с жалобами на рвоту и отказ от еды. На УЗИ врач обнаружила в желудке и кишечнике животного инородное тело. Тогда медики ещё не знали, что кошка станет рекордсменкой.

Найденное в желудке сфинска Сафи. Фото © Telegram / Моя Ветклиника

Хирург провёл операцию — гастротомию и энтеротомию. Из желудка и кишечника Сафи извлекли 10 резинок для волос, фрагмент проволоки в изоляции и целый пучок ниток. В клинике отметили, что это рекорд года по числу съеденных предметов.

Сейчас Сафи восстанавливается после операции и проходит амбулаторное лечение. Владельцам кошек напомнили, что необходимо убирать мелкие предметы, резинки и нитки — они могут быть смертельно опасны для питомцев.

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