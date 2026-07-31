Карди Би призналась, что не может хирургически ещё сильнее уменьшить ягодицы

Американская рэперша Карди Би заявила, что больше не может уменьшить объём своих ягодиц, несмотря на несколько перенесённых операций. Об этом артистка рассказала, отвечая на критику своей внешности в соцсетях.

Поводом стали обсуждения после ее выступления в одном из клубов Нью-Йорка, где пользователи вновь начали советовать певице изменить фигуру. В ответ 33-летняя артистка сообщила, что ещё в начале 2024 года избавилась от части ранее введённых филлеров и уменьшила объём ягодиц.

«Многие из вас твердят мне: «Иди и уменьши задницу». Новость для вас: я уже её уменьшила! Ещё в январе 2024 года», — заявила рэперша.

Она пояснила, что проводить новые вмешательства не планирует. По её словам, обычная липосакция может привести к обвисанию кожи, а более сложная операция потребует длительного восстановления, на которое она не готова.

«Моя кожа немного дряблая — именно поэтому всё так сильно трясется при танце! Если просто откачать жир, она обвиснет», — призналась девушка.

Исполнительница также подчеркнула, что всегда открыто рассказывает о косметологических процедурах. Она отметила, что перенесла две липосакции и одну операцию по уменьшению ягодиц, а нынешнюю форму поддерживает благодаря сбалансированному питанию. В завершение Карди Би призвала поклонников не увлекаться опасными диетами и заявила, что полностью довольна своей внешностью.

К счастью, все эти проблемы не помешали Карди Би родить четвёртого ребёнка в ноябре 2025 года. По данным СМИ, отцом ребёнка является 31-летний игрок в американский футбол Стефон Диггс. Появление на свет младенца артистка назвала мощным стимулом для самосовершенствования.