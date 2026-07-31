При детонации боеприпасов в Хмельницком пострадали четверо военных

При детонации боеприпасов на военном полигоне в Хмельницком пострадали четверо военнослужащих. Их экстренно доставили в больницу, степень тяжести травм устанавливают врачи. Также потеряна связь с несколькими военными, находившимися на месте происшествия.

Следователи приступили к допросам командования и личного состава части. Осмотр полигона начнётся после прекращения детонации и получения безопасного доступа. Предварительная правовая квалификация — нарушение правил обращения с боеприпасами, повлёкшее тяжкие последствия.

Напомним, громкие взрывы в Хмельницкой области оказались ЧП на полигоне воинской части ССО ВСУ: после первого взрыва началась детонация боеприпасов. В момент происшествия воздушную тревогу в регионе не объявляли.