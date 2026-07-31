Потери ВСУ за время спецоперации могут достигать трёх миллионов человек
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Общие потери ВСУ за время специальной военной операции составляют от 1 до 3 миллионов военнослужащих. Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах.
Собеседник агентства отметил, что ранее Владимир Зеленский в интервью Fox News оценил потери ВСУ в 50 тысяч человек. Однако, по данным силовиков, реальная цифра давно превысила миллион и сегодня составляет до 3 миллионов, включая тяжелораненых.
Ранее Life.ru сообщал, что группа военных 68-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ уничтожена при выдвижении к Могрице. Они двигались из леса у Садков на позиции, уже занятые российскими штурмовиками. В бою группа была полностью ликвидирована, детали не разглашаются.
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