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31 июля, 15:41

Потери ВСУ за время спецоперации могут достигать трёх миллионов человек

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием Nano Banana AI

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием Nano Banana AI

Общие потери ВСУ за время специальной военной операции составляют от 1 до 3 миллионов военнослужащих. Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

Собеседник агентства отметил, что ранее Владимир Зеленский в интервью Fox News оценил потери ВСУ в 50 тысяч человек. Однако, по данным силовиков, реальная цифра давно превысила миллион и сегодня составляет до 3 миллионов, включая тяжелораненых.

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Ранее Life.ru сообщал, что группа военных 68-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ уничтожена при выдвижении к Могрице. Они двигались из леса у Садков на позиции, уже занятые российскими штурмовиками. В бою группа была полностью ликвидирована, детали не разглашаются.

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Александра Мышляева
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