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31 июля, 15:38

Не стало Сергея Ясинского, сыгравшего Серёжу Баташова в «Судьбе барабанщика»

Сергей Ясинский. Обложка © kino-teatr.ru

Сергей Ясинский. Обложка © kino-teatr.ru

Не стало актёра Сергея Ясинского, сыгравшего Серёжу Баташова в фильме «Судьба барабанщика». Об этом рассказал его сын Николай. Артисту было 83 года. Причина не указывается.

«Папа 29.07.2026 ушел от нас. Царствия Небесног», — он в профиле Ясинского на портале «Кино-Театр.ру».

Сергей Ясинский родился 19 июня 1943 года. В 1955 году сыграл в фильме «Судьба барабанщика», снятом режиссёром Виктором Эйсмонтом по мотивам повести Аркадия Гайдара.

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Ранее стало известно о смерти испанского актёра Маноло Соло, ему было 62 года. Особенно артист известен по фильмам «Лабиринт Фавна» и «Бьютифул».

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Матвей Константинов
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