Тихоокеанское государство Науру отозвало признание независимости Абхазии и Южной Осетии. Соответствующее заявление размещено на странице правительства страны в соцсети, одновременно с ним объявлено и о переименовании государства в Республику Наоэро.

В тексте документа говорится о немедленном прекращении дипломатических отношений с двумя закавказскими республиками. Никаких дополнительных обоснований для столь резкого шага власти государства не привели.

МИД Грузии поспешил поприветствовать этот демарш. В Тбилиси уточнили, что решение островного руководства было принято ещё 21 июля, и расценили его как дипломатическую победу.

В Цхинвале и Сухуме придерживаются иного мнения. Там убеждены, что руководство крохотного острова пошло на разрыв отношений исключительно под беспрецедентным внешним давлением.

Наоэро носит статус самого маленького независимого государства на планете. Площадь острова едва превышает 21 квадратный километр, а численность населения составляет порядка 10 тысяч человек.

Президент РФ Владимир Путин на встрече с врио главы Южной Осетии Маратом Камболовым назвал народ республики особым и заверил в неизменной поддержке Москвы. Российский лидер подчеркнул, что осетины — это воины, учёные и труженики, и пообещал делать всё возможное для помощи.