Число пострадавших при атаке дронов ВСУ в Каховке выросло до семи

Число пострадавших при атаке беспилотников на микрорайон Светлово в Каховке Херсонской области выросло до семи человек. Об этом сообщил глава Каховского округа Павел Филипчук.

Как утверждается, сначала под удар попало здание почтового отделения. В результате был повреждён второй этаж, выбиты окна. По словам Филипчука, пострадал мужчина 1974 года рождения.

Позже, как сообщил глава округа, беспилотник атаковал район стихийного рынка. Ранения получили четыре человека — двое мужчин и две женщины. Затем последовал еще один удар по почтовому отделению. Он заявил, что здание оказалось разрушено.

После третьей атаки пострадали ещё два человека. Одного из них доставили в реанимацию Каховской центральной районной больницы в тяжелом состоянии, второй получил ранение руки.

Напомним, сегодня дрон ВСУ нанёс удар по стихийному рынку в Каховке Херсонской области. В этот момент Павел Филипчук проводил там встречу с местными жителями. Чудом обошлось без жертв — беспилотник чуть-чуть не долетел до скопления людей, врезавшись в автомобиль, который защитил собравшихся от главного удара взрывной волны и значительной части осколков.