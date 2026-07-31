Ребёнок пострадал при атаке дрона ВСУ на автобус в ДНР
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Утром 31 июля в Донецкой Народной Республике украинский беспилотник атаковал автобус, следовавший по маршруту Краснодар — Донецк. В результате пострадали восемь человек.
Как сообщили в пресс-службе регионального Министерства здравоохранения, среди раненых оказался несовершеннолетний 2014 года рождения. Сейчас мальчик находится на амбулаторном лечении, его состояние оценивается как стабильное.
«На амбулаторном лечении находится ребёнок 2014 года рождения», — сказано в сообщении.
Экстренные службы работают на месте инцидента, уточняются все обстоятельства произошедшего.
Напомним, ранее были найдены фрагменты, предположительно, от ударного беспилотника иностранного производства, которым мог быть атакован автобус, следовавший по маршруту Краснодар — Донецк. Тем временем СК возбудил уголовное дело о теракте.
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