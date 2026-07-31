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Регион
31 июля, 16:57

В Ногинске грузовик насмерть сбил двух женщин на пешеходном переходе

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Две женщины погибли под колёсами грузового автомобиля в подмосковном Ногинске. О смертельном дорожно-транспортном происшествии сообщило ГУ МВД России по Московской области.

Место происшествия. Видео © МАКС / Подмосковная полиция

Место происшествия. Видео © МАКС / Подмосковная полиция

Трагедия разыгралась 31 июля около половины шестого вечера на улице Комсомольской. По предварительным данным, водитель «ГАЗа» наехал на пешеходов, пересекавших проезжую часть по нерегулируемому переходу.

Жертвами аварии стали две местные жительницы 1956 и 1957 годов рождения. Они скончались на месте происшествия.

Сейчас сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства случившегося. Проводится проверка.

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Ранее Life.ru рассказывал, что в деле о гибели россиянки на Пхукете вскрылись жуткие обстоятельства: по ней проехались три автомобиля. Женщина пересекала шоссе Thepkrasattri Rd вне перехода, первым её сбил пикап Toyota Hilux Revo, водитель которого скрылся. Лежавшую на дороге жертву переехала вторая машина, а третьей по ней прошла карета скорой помощи с другим пациентом в салоне.

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Юрий Лысенко
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