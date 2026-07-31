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31 июля, 17:27

Белоруссия объявила об открытии семейного гумкоридора для россиян и украинцев

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andy.LIU

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andy.LIU

Белоруссия открыла гуманитарный коридор на границе с Украиной для воссоединения семей. Об этом сообщает БелТА. Через коридор с территории Белоруссии на Украину перешли десять пенсионеров и маломобильных граждан из России.

Ещё пять человек смогли вернуться с Украины в Белоруссию, где их уже ждали родственники. Кроме того, четверо украинских детей смогли воссоединиться со своими семьями. Часть из них отправилась на Украину, остальные — в страны Европейского союза.

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Ранее Александр Лукашенко на селекторном совещании пригрозил отправлять к границе чиновников и аграриев, которые плохо работают во время уборочной кампании и нарушают дисциплину. По его словам, штрафы и увольнения не всегда эффективны. Он приказал отправлять нерадивых в армию и к южной границе. Лукашенко отметил, что силы спецопераций уже размещены на юге по его распоряжению, но Белоруссия не планирует нападать, а только обеспечивает свою безопасность.

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