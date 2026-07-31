Ереванский коньячный завод Царукяна передали в управление государства

В Армении антикоррупционный суд передал Ереванский коньячно-винно-водочный комбинат «Арарат» в управление государства. Предприятие принадлежало лидеру оппозиционной партии «Процветающая Армения» Гагику Царукяну, который сейчас находится под арестом. Ранее у него уже изымали цементный завод и спорткомплекс.

«В рамках производства по взысканию имущества незаконного происхождения, на основании ходатайства генеральной прокуратуры об обеспечении иска, решением антикоррупционного суда акции ЗАО «Ереванский коньячно-винно-водочный комбинат «Арарат» переданы в управление и под охрану Республики Армения», — говорится в сообщении пресс-службы генпрокуратуры.

Напомним, ранее было возбуждено уголовное дело против Гагика Царукяна. Преследование ведётся по статье 290 Уголовного кодекса, касающейся налоговых преступлений. По версии следствия, известный бизнесмен уклонялся от уплаты налогов. Защита назвала обвинения абсурдными. Царукяна задержали 6 июля. Ему вменяют организацию мошенничества и отмывание денег в особо крупных размерах. Суд арестовал его на два месяца.