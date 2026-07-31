В Киеве прогремели взрывы на фоне работы воздушной тревоги

В Киеве прогремела серия взрывов, сообщили украинские СМИ. В этот момент в столице Незалежной была объявлена воздушная тревога.

Что именно повреждено, не уточняется.

Ранее сегодня в Киеве уже объявляли воздушную тревогу. Помимо столицы Украины, сирены работали ещё в нескольких регионах страны.