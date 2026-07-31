Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
31 июля, 18:23

В Киеве прогремели взрывы на фоне работы воздушной тревоги

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

В Киеве прогремела серия взрывов, сообщили украинские СМИ. В этот момент в столице Незалежной была объявлена воздушная тревога.

Что именно повреждено, не уточняется.

Огромный столб чёрного дыма поднялся над Павлоградом после взрыва
Огромный столб чёрного дыма поднялся над Павлоградом после взрыва

Ранее сегодня в Киеве уже объявляли воздушную тревогу. Помимо столицы Украины, сирены работали ещё в нескольких регионах страны.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Матвей Константинов
  • Новости
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar