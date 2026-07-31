16-летняя Лютова обыграла Макнэлли и вышла в полуфинал турнира WTA в Мемфисе

Юная российская теннисистка Кристина Лютова продолжает своё триумфальное выступление на первом в карьере турнире WTA. В четвертьфинале соревнований в Мемфисе 16-летняя спортсменка одержала победу над 73-й ракеткой мира американкой Кэти Макнэлли.

Матч завершился со счётом 6:3, 6:4 в пользу россиянки. Примечательно, что во втором сете она проигрывала со счётом 0:4, но сумела переломить ход встречи и выиграть шесть геймов подряд. Для 229-й ракетки мира эта победа стала самой значительной в профессиональной карьере.

Теперь в полуфинале представительнице нашей страны предстоит встретиться с победительницей пары Эльвина Калиева — Пейтон Стернс (обе представляют США). Лютова, выступающая на взрослом уровне впервые, уже гарантировала себе попадание в топ-200 мирового рейтинга по итогам турнира.

Ранее Андрей Рублёв выиграл турнир ATP-250 в Бостаде, победив в финале итальянца Лучано Дардери со счётом 6:4, 6:3 за 1 час 18 минут. Эта победа стала для него первой в сезоне и 18-м титулом в карьере на турнирах ATP, включая олимпийское золото 2020 года. Всего на счету россиянина 21 трофей, из которых 17 в одиночном разряде.