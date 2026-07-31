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31 июля, 18:57

Пострадавшего при атаке БПЛА в ЛНР иеромонаха Илариона переведут в Москву

Реанимобиль. Обложка © Life.ru

Реанимобиль. Обложка © Life.ru

Иеромонах Иларион (Качур), получивший осколочное ранение ноги при атаке американского БПЛА Hornet в ЛНР, будет переведён на лечение в Москву. Об этом сообщил благочинный Иоанно-Богословского Череменецкого мужского монастыря схииеромонах Ианнуарий (Сабаранский).

«Ногу собрали, рука будет дальше заживать. В ближайшие два дня его переведут из госпиталя на лечение в Москву», — рассказал он.

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Напомним, в результате атаки погиб насельник монастыря монах Рафаил (Анисимов), находившийся в одной машине с иеромонахом Иларионом. Священник является настоятелем храма Нерукотворного Спаса 9-й Келецко-Берлинской гвардейской артиллерийской бригады в Ленинградской области и помощником командира по работе с верующими военнослужащими.

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Александра Мышляева
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