Пострадавшего при атаке БПЛА в ЛНР иеромонаха Илариона переведут в Москву

Иеромонах Иларион (Качур), получивший осколочное ранение ноги при атаке американского БПЛА Hornet в ЛНР, будет переведён на лечение в Москву. Об этом сообщил благочинный Иоанно-Богословского Череменецкого мужского монастыря схииеромонах Ианнуарий (Сабаранский).

«Ногу собрали, рука будет дальше заживать. В ближайшие два дня его переведут из госпиталя на лечение в Москву», — рассказал он.

Напомним, в результате атаки погиб насельник монастыря монах Рафаил (Анисимов), находившийся в одной машине с иеромонахом Иларионом. Священник является настоятелем храма Нерукотворного Спаса 9-й Келецко-Берлинской гвардейской артиллерийской бригады в Ленинградской области и помощником командира по работе с верующими военнослужащими.