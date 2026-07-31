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Регион
31 июля, 20:19

У спасённого медведя Кузи почти нет шансов встать на лапы, но усыплять его не будут

Обложка © Telegram / Парк львов ЗЕМЛЯ ПРАЙДА

Обложка © Telegram / Парк львов ЗЕМЛЯ ПРАЙДА

Ветеринары выявили у 30-летнего медведя Кузи множественные повреждения позвоночника после его перевозки из Красноярска в подмосковный парк-приют «Земля прайда». Специалисты считают, что вероятность восстановления крайне мала.

«Одна из грыж очень сильно сдавливает спинной мозг — настолько, что на данный момент почти нет шансов, что он встанет на лапы», — сообщили ветеринары.

Ветеринары оценили состояние медведя Кузи. Видео © Telegram / Парк львов ЗЕМЛЯ ПРАЙДА

Несмотря на тяжёлое состояние животного, сотрудники парка не планируют прибегать к эвтаназии. Зоологи пояснили, что Кузя продолжает самостоятельно есть, проявляет интерес к происходящему и контактирует с людьми. По их словам, пока медведь сохраняет желание жить, уход за ним продолжат.

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Много лет назад Кузю спасли во время крупного пожара. После этого медведь долгие годы жил в тёмном вольере возле кафе «Араик» под Красноярском. Ни один зоопарк не согласился принять его. Позже Кузю перевезли в подмосковный парк-приют «Земля прайда», где он находится сейчас.

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Лия Мурадьян
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