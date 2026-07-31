Ким заявила о миллиардных убытках предпринимателей из-за атак на Wildberries

Атаки на инфраструктуру Wildberries привели к серьёзным потерям для предпринимателей из нескольких стран, заявила основатель компании Татьяна Ким. По её словам, ущерб исчисляется миллиардами.

Глава РВБ отметила, что последствия затронули не только российских участников платформы. В экосистеме Wildberries работают десятки тысяч продавцов и предпринимателей из Киргизии, Белоруссии, Казахстана, Армении, Узбекистана и Китая.

«Атаки на инфраструктуру Wildberries — это атаки на мирных граждан. И повторюсь — не только россиян. Предприниматели этих стран тоже понесли миллиардные убытки», — сказала Ким.

По словам руководителя компании, под ударом оказались не только владельцы магазинов, но и сотрудники, производители, логисты, владельцы пунктов выдачи и покупатели. Всего, как утверждает Ким, речь идёт о сотнях миллионов людей в десяти странах.

Ранее Life.ru писал, что Татьяна Ким заявила об отражении большинства атак на склады Wildberries. По её словам, компания ежедневно укрепляет защиту объектов и совершенствует системы безопасности. Глава RWB рассказала, что на предприятиях появились собственные противопожарные подразделения, современные системы тушения и регулярные тренировки для сотрудников. Ким также отмечала, что за безопасность объектов отвечает специалист с многолетним опытом работы в МЧС, что помогает быстрее реагировать на чрезвычайные ситуации.