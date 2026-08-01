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1 августа, 02:24

Трамп допустил, что может стать целью Международного уголовного суда

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / mark reinstein

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / mark reinstein

Дональд Трамп заявил, что не исключает возможного преследования со стороны Международного уголовного суда. При этом президент США подчеркнул, что на данный момент не располагает информацией о каких-либо действиях МУС в отношении себя.

Американский лидер сделал это заявление во время заседания кабинета в Кэмп-Дэвиде, комментируя критику суда со стороны госсекретаря Марко Рубио.

«Нет информации о том, что они меня преследуют. Но это могло бы произойти», – сказал Трамп.

Рубио назвал МУС «незаконной международной организацией» и заявил, что Вашингтон начал кампанию против структуры из-за угрозы американскому суверенитету. Президент США отметил, что Рубио, выступая против МУС, защищает не только его интересы, но и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Администрация США уже вводила ограничения против сотрудников МУС. В Вашингтоне считают необоснованными действия суда в отношении американских граждан и союзников США, включая Израиль.

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Ранее Life.ru писал, что Мария Захарова назвала Международный уголовный суд квазиюридической структурой после ухода прокурора Карима Хана. Представитель МИД России заявила, что ситуация вокруг суда отражает более серьёзную проблему – ослабление международных правовых норм. По словам дипломата, существование такой структуры, по её мнению, влияет на восприятие законности и порядка в мире.

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Юния Ларсон
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