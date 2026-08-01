Трамп допустил, что может стать целью Международного уголовного суда

Дональд Трамп заявил, что не исключает возможного преследования со стороны Международного уголовного суда. При этом президент США подчеркнул, что на данный момент не располагает информацией о каких-либо действиях МУС в отношении себя.

Американский лидер сделал это заявление во время заседания кабинета в Кэмп-Дэвиде, комментируя критику суда со стороны госсекретаря Марко Рубио.

«Нет информации о том, что они меня преследуют. Но это могло бы произойти», – сказал Трамп.

Рубио назвал МУС «незаконной международной организацией» и заявил, что Вашингтон начал кампанию против структуры из-за угрозы американскому суверенитету. Президент США отметил, что Рубио, выступая против МУС, защищает не только его интересы, но и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Администрация США уже вводила ограничения против сотрудников МУС. В Вашингтоне считают необоснованными действия суда в отношении американских граждан и союзников США, включая Израиль.

Ранее Life.ru писал, что Мария Захарова назвала Международный уголовный суд квазиюридической структурой после ухода прокурора Карима Хана. Представитель МИД России заявила, что ситуация вокруг суда отражает более серьёзную проблему – ослабление международных правовых норм. По словам дипломата, существование такой структуры, по её мнению, влияет на восприятие законности и порядка в мире.